У Києві від грипу та ГРВІ померли 26 людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

“За три дні до лікарень Києва з грипом і ГРВІ звернулися близько 22 тис. людей. 60% - дорослих. Серед цієї категорії населення стабілізації немає. Серед дітей показники стабільні, карантин у школах - це дієвий засіб запобігання поширення вірусу грипу", - сказав Рубан.

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За його словами, в Києві зафіксовано 26 летальних випадків, пов'язаних з грипом і ГРВІ.

"Минулого тижня померли 11 осіб", - зазначив головний санлікар столиці.