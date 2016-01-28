У Києві від грипу та ГРВІ померли 26 людей
14:38, 28 січня 2016Новини регіонів
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У Києві з початку епідемічного сезону від грипу та ГРВІ померли 26 людей.
У Києві з початку епідемічного сезону від грипу та ГРВІ померли 26 осіб / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан.
“За три дні до лікарень Києва з грипом і ГРВІ звернулися близько 22 тис. людей. 60% - дорослих. Серед цієї категорії населення стабілізації немає. Серед дітей показники стабільні, карантин у школах - це дієвий засіб запобігання поширення вірусу грипу", - сказав Рубан.
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За його словами, в Києві зафіксовано 26 летальних випадків, пов'язаних з грипом і ГРВІ.
"Минулого тижня померли 11 осіб", - зазначив головний санлікар столиці.
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