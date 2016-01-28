У столиці очікують на другу хвилю епідемії грипу
15:36, 28 січня 2016Новини регіонів
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Головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан не виключає повторного введення карантину в загальноосвітніх закладах столиці через другу хвилю епідемії грипу та ГРВІ.
Другу хвилю грипу та ГРВІ епідеміологи очікують вже наприкінці лютого / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві.
«Ми очікуємо другу хвилю епідемії грипу та ГРВІ та підвищення показників захворюваності, пов'язаної з циркуляцією вірусу грипу В, в кінці лютого-початку березня. Цей вірус природно циркулює в Україні», - зазначив Рубан.
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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з епідситуацією в школах столиці з 16 січня по 1 лютого тимчасово припинено навчальний процес.
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