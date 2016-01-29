У Сумській області через переохолодження з початку року загинули 8 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«У Сумській області морози забрали життя 8 людей. Від переохолодження померли 3 жителя Сум, 2 – Лебедина, 2 – Білопілля та 1 – Краснопілля», – йдеться у повідомленні.

З метою запобігання травмуванню і загибелі людей внаслідок переохолодження, ДСНС в області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил поведінки у період низьких температур, щоб уникнути переохолодження та обмороження.

Читайте такожУ Донецькій області зареєстровано 206 випадків переохолодження громадян

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 січня на Сумщині від обмороження та переохолодження внаслідок зниження температури повітря загинули 6 людей.

Сумська облдержадміністрація доручила райдержадміністраціям та місцевим органам влади в регіоні посилити інформування людей про розміщення пунктів обігріву.