На Кіровоградщині зафіксовано третій випадок смерті від свинячого грипу

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації, на території області зареєстровано третій смертельний випадок від ускладнень вірусу пандемічного грипу A/H1N1 (свинячий грип). «Цей випадок підтвердила експертиза. Чоловік пізно звернувся в лікарню», - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

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Нагадаємо, у Кіровограді було зафіксовано два випадки смерті від пандемічного грипу. Станом на 25 січня в області кількість хворих на грип і ГРВІ перевищила епідпоріг на 69%.