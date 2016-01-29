У Чернігові епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 150%

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідемслужби в Чернігівській області, в області потягом 27 січня захворіли на грип та ГРВІ 2834 особи, з них 1223 - діти (43,2%). Госпіталізовано 102 хворих, у тому числі 57 дітей. Захворюваність вище епідпорогу на 108,4%. Серед зареєстрованих за добу випадків захворювання, у 255 осіб підозрюється грип. Таких хворих виявлено в 9 районах області та містах Ніжин, Прилуки і Чернігів.

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У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, вчора захворіли 1156 осіб, з них дітей - 393 (34%) і зареєстровано 136 випадків грипу. Перевищення епідемічного порогу на 151,9%. В місті запроваджено обмежувальні заходи.

Враховуючи ситуацію із захворюваністю на грип і ГРВІ серед всього населення та особливо серед дітей, призупинено навчання у 479 загальноосвітніх та дитячих закладах. Усі медичні заклади обласного центру Чернігівщини переведено на 7-денний робочий тиждень.

В області зафіксовано п'ять випадків смертей внаслідок грипу. В останньому випадку - в Ніжинському районі помер чоловік, 1986 р.н., який звернувся за медичною допомогою на 7 день захворювання.