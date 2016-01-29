Через епідемію грипу карантин у київських школах подовжено до 8 лютого

Карантин у київських школах продовжили до 8 лютого / УНИАН

Як повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, таке рішення було ухвалене сьогодні, 29 січня, на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

«Київ зараз перебуває на піку епідемії. Щоб не наражати дітей на небезпеку, ми вирішили продовжити профілактичний карантин ще на тиждень і відновити уроки у понеділок, 8 лютого», – зазначила вона.

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За словами Старостенко, оскільки наступного тижня починаються заняття у студентів, міська влада прийняла рішення додатково проінформувати Міністерство освіти і науки, якому підпорядковані вищі навчальні заклади, про рекомендації Держсанепідслужби щодо обмежувальних протиепідемічних заходів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, київська влада прийняла рішення про тимчасове припинення навчального процесу в школах міста з 16 січня і до покращення епідситуації.

Станом на 29 січня у Києві, за даними СЕС, від грипу померла 21 людина.