У Харківській області рятувальники звільнили зі снігових заметів 6 "швидких"

У Харківській області рятувальники за добу звільнили із снігових заметів 6 автомобілів "швидкої допомоги", які прямували на виклики до хворих.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, за минулу добу рятувальники відреагували на 8 викликів, пов'язаних із звільненням техніки зі снігових заметів.

За даними ДСНС, крім 6 автомобілів медиків, рятувальники визволили 2 вантажівки, що потрапили в снігові замети.

"У всіх випадках рятувальники допомогли водіям рухатися далі, відбуксувавши транспортні засоби на розчищені ділянки доріг. Всього було залучено 8 рятувальних автомобілів підвищеної прохідності, а також 25 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

За минулі 11 діб рятувальники надали допомогу 99 автомобілям "швидкої допомоги" і 85 легковим і вантажним автомобілям, звільнивши їх із снігових заметів.