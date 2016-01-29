У Черкаській області епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 99%

У Черкасах епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 41,4%, в Черкаській області - на 98,9%.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держсанепідслужби в Черкаській області, в області за період з 21 по 28 січня захворіло 16089 осіб, що становить 1,3% загальної кількості населення. З числа захворілих – 7062 дитини віком до 17 років (44%). Показник загальної захворюваності на 10 тис. населення становив 128,9 осіб. Госпіталізовано 1230 осіб (8% захворілих). З числа госпіталізованих – 682 дитини (55%).

З початку епідсезону станом на 29 січня в області захворіло майже 106 тис. осіб, або 8,5% загальної кількості населення. З числа захворілих – понад 62 тис. дітей віком до 17 років (59%). Госпіталізовано 7588 осіб (7% захворілих). З числа госпіталізованих – 5080 діти (55%).

В області рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідемічний поріг на 98,9%. Перевищення епідпорогів зареєстровано у всіх районах області, окрім Жашківського.

В області зареєстровано 3 летальних випадки від ускладнень грипу: по одному в Черкасах, Городищенському та Тальнівському районах. Усі вони сталися за останній тиждень.

Читайте такожЧерез грип у багатьох регіонах України продовжили канікулиУ Черкасах з 21 по 28 січня зареєстровано 4126 випадків захворювання на грип та ГРВІ. В місті рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідемічний поріг на 41,4%.

Питома вага хворих дітей та підлітків становить 35%, що нижче показника попереднього тижня. Зростання захворюваності на грип та ГРВІ відбулося за рахунок дорослих, зокрема, осіб віком від 30 до 64 років.

За тиждень в Черкасах за результатами вірусологічного обстеження у 17 осіб виділено вірус пандемічного грипу А(H1N1), зокрема, у 15 дорослих та 2 дітей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в школах та позашкільних навчальних закладах Черкас через грип та ГРВІ карантин, який діє з 19 січня, продовжено до 2 лютого включно.