У Одесі посилять заходи щодо запобігання поширення ГРВІ та грипу

Як повідомили УНІАН у департаменті та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, під час засідання міської координаційної штабу з попередження поширення захворювання населення Одеси на ГРВІ та грип мер Одеси Геннадій Труханов доручив посилити превентивні заходи, які дозволять запобігати поширенню захворювання.

У зв'язку з цим Одеське міське управління Головного управління держсанепідслужби в Одеській області та департамент охорони здоров'я міськради розробили ряд рекомендацій. Зокрема, адміністрації кінотеатрів, розважальних комплексів та закладів повинні проводить контроль і обмежити відвідування відвідувачів і співробітників з явними симптомами гострих респіраторних захворювань. Крім того, повинні забезпечити для відвідувачів можливість придбати або безоплатно видавати на території розважального закладу медичні маски, а також проводити регулярну санобробку приміщень.

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Адміністрації супермаркетів, торгових центрів і магазинів не повинні допускати співробітників з ознаками гострих респіраторних захворювань до виконання службових обов'язків, пов'язаних з контактом з людьми і продуктами харчування. Також зобов'язані забезпечити персонал медичними масками і проводити регулярну санобробку приміщень.

Городянам необхідно обмежити відвідування масових розважальних заходів і по можливості місць масового скупчення людей.

«Прийняті раніше в Одесі превентивні заходи щодо нерозповсюдження ГРВІ та грипу у вигляді продовження канікул у школах та посиленого санітарно-епідемічним режиму в лікувальних установах дали свої результати. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, рівень захворюваності на грип в Одеському регіоні є одним з найнижчих по країні», - підкреслили в департаменті, додавши, що з початку епідсезону захворюваність на грип та ГРВІ в Одесі жодного разу не перевищила епідемічний поріг.

Як повідомляв УНІАН, в Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом A (H1N1) складає 33 людини.

З 1 лютого в школах Одеси знято карантин, який був введений з метою запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі і області полягає в збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А (H1N1).

З бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума - з бюджету ОДА.