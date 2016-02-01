В Одесі збирають підписи за подовження карантину в школах

В Одесі йде збір підписів за продовження карантину в школах з-за важких ускладнень, які викликає пандемічний грип /

Як передає кореспондент УНІАН, петиція, яка виставлена на сайті onlinepetition.in.ua, набрала вже понад 10 тис. підписів.

«На даний момент в Одесі найбільша смертність від грипу, але при цьому школи відкривають, ймовірність того, що відсоток захворюваності збільшиться велика... Багатьом одеситам не сподобалося рішення про відкриття шкіл в цей час, я сподіваюся, ця петиція вас переконає», - написав автор, звертаючись до мера Одеси Геннадія Труханова.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом A (H1N1) складає 33 людини.

З 1 лютого в школах Одеси знято карантин, який був введений з метою запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі і області полягає в збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А (H1N1).

З бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума - з бюджету ОДА.