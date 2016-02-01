У Сумах у медзакладах розгортають додаткові ліжкомісця через зростання захворюваності на грип / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН прес-службі Сумської міської ради, враховуючи збільшення захворюваності та з метою забезпечення стандартів надання медичної допомоги хворим, у міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди додатково розгорнуто 120 інфекційних ліжок, у міській клінічній лікарні №4 – 60 інфекційних ліжок.

Загалом у стаціонарах міста Суми на лікуванні перебуває 345 хворих на ГРВІ та їх ускладнення (з них 166 дітей), в тому числі: хворі на грип – 26, хворі на пневмонії – 186 (з них 41 дитина), 19 хворих – з тяжким перебігом, у тому числі 6 дітей.

«Міський голова Сум Олександр Лисенко дав доручення керівникові департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин щодо виділення додаткових коштів в сумі 658,7 тис. грн з метою створення не знижувального запасу лікарських засобів для надання невідкладної допомоги хворим на грип, ГРВІ та їх ускладнення», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією міського відділу охорони здоров’я, пороговий рівень захворюваності для даного періоду становить 93,35 на 10 тис. осіб. Фактичний рівень захворюваності становить 219,0 на 10 тис. осіб, тобто перевищено порогівий рівень у 2,3 рази, або на 134,6%.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах із 19 січня навчальний процес призупинили в школах та професійно-технічних навчальних закладах, із 20 січня – у дитячих садочках. Планувалося, що карантин триватиме до 25 січня включно. Однак 25 січня, зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та грип, карантин у школах, дитячих садках і закладах професійно-технічної освіти було подовжено по 30 січня включно.

29 січня в Сумах рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карантин у школах, дитячих садочках та професійно-технічних навчальних закладах через грип та ГРВІ продовжено по 1 лютого включно.

1 лютого пройде нове засідання комісії, яка прийме рішення про продовження чи припинення карантину в навчальних закладах.