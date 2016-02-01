На Закарпатті за тиждень рівень захворюваності на ГРВІ зріс більш ніж удвічі

Про це повідомляється на сайті СЕС Закарпатської області.

«За період з 22 по 29 січня 2016 року до лікувально-профілактичних закладів області з приводу захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 9623 особи, відмічається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем у 2,1 рази. Показник захворюваності складає – 76,6 на 10 тисяч населення, що на 126,0% вище епідемічного порогу», - йдеться в повідомленні.

За даними СЕС, рівень амбулаторного звернення з приводу ГРВІ збільшився за останній тиждень на 110,3%, в тому числі серед дитячого населення на 63,6% та дорослих - на 112,2%.

Серед захворілих 61,6% становлять діти віком до 17 років. Серед них найвищий рівень захворілих реєструється у віковій групі 5-14 років.

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Госпіталізовано 4,6% від усіх захворілих (444 особи), в тому числі 286 (64,4%) дітей.

З метою запобігання епідемічного поширення ГРВІ станом на 29 січня обмежувальні заходи введено у 879 закладах області (300 дитячих дошкільних закладах та 579 загальноосвітніх навчальних закладах).