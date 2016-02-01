Одещина: через пандемічний грип в області вже померло 33 людини

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, за даними моніторингу вірусологічних досліджень серед населення спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням А(H1N1)-пандемічний.

Всього з початку епідсезону зареєстровано 33 летальні випадки від ускладнень грипу (пневмонії) серед дорослого населення. Зокрема, по одній людині - в місті Іллічівську, а також в Арцизькому, Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Біляївському, Миколаївському, Роздільнянському, Татарбунарському та Саратському районах області, в Одесі - 23 випадки.

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Відзначається, що в 33 летальних випадках лабораторно підтверджено наявність вірусу А(H1N1)-пандемічний, і всі випадки пов'язані з пізнім зверненням за медичною допомогою.

В лікувально-профілактичних закладах області продовжують діяти обмежувальні заходи (масковий режим, заборона відвідування хворих у стаціонарах, посилення протиепідемічного режиму - вологе прибирання з дезінфікуючими засобами, провітрювання, ультрафіолетове опромінення).

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у школах Одеси знято карантин, який був введений з метою запобігання поширенню захворюваності на грип і ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А(H1N1).

З бюджету Одеси виділено 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума – з бюджету ОДА.