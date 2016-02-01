На Закарпатті жінка з 15-річним сином отруїлися чадним газом

На Закарпатті жінка з 15-річним сином госпіталізовані до реанімації через отруєння чадним газом.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації головного управління національної поліції України в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, подія трапилася 31 січня в с. Малий Раковець Іршавського району Закарпаття.

Як з’ясувалося, причиною витоку газу був неправильний монтаж та експлуатація саморобної печі в будинку.

«43-річна потерпіла з сином, учнем 10-го класу, зараз перебувають в реанімаційному відділенні Іршавської райлікарні. За словами лікарів, загрози життю постраждалих немає», - додали у відділі комунікації.