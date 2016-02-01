На Закарпатті жінка з 15-річним сином отруїлися чадним газом
16:39, 01 лютого 2016Новини регіонів
261
43-річна потерпіла з сином, учнем 10-го класу, зараз перебувають в реанімаційному відділенні Іршавської райлікарні.
За словами лікарів, загрози життю постраждалих немає / Фото: УНІАН
На Закарпатті жінка з 15-річним сином госпіталізовані до реанімації через отруєння чадним газом.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації головного управління національної поліції України в Закарпатській області.
Згідно з повідомленням, подія трапилася 31 січня в с. Малий Раковець Іршавського району Закарпаття.
Як з’ясувалося, причиною витоку газу був неправильний монтаж та експлуатація саморобної печі в будинку.
«43-річна потерпіла з сином, учнем 10-го класу, зараз перебувають в реанімаційному відділенні Іршавської райлікарні. За словами лікарів, загрози життю постраждалих немає», - додали у відділі комунікації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter