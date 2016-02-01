Штаб Ахметова забезпечить інсулінозалежних дітей тест-смужками

З 1 лютого Штаб Ріната Ахметова буде видавати тест-смужки для інсулінозалежних дітей Донбасу за програмою «Ліки дітям». Одноразові тест-смужки щодня необхідні хворим на цукровий діабет для вимірювання рівня глюкози в крові, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Заявки на тест-смужки приймаються на гарячу лінію Штабу, насамперед, їх отримають 220 дітей, які раніше отримали тримісячний запас інсуліну.

«Штаб Ріната Ахметова завжди гнучко реагує на потреби людей. Ми видавали інсулін, коли в ньому була гостра потреба. Діти, які проживають на непідконтрольній території Донбасу, а також діти-переселенці забезпечені інсуліном на певний період часу. До нас надходить багато дзвінків про необхідність тест-смужок, які не менш важливі хворим на цукровий діабет дітям. Адже введення інсуліну можливе тільки після точних даних вмісту цукру в крові, і саме тест-смужки допомагають визначити його», ‒ розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

Також у рамках програми «Ліки дітям» триває видача протисудомних і протиастматичних препаратів тяжкохворим дітям, які проживають на непідконтрольній території, а також дітям-переселенцям на мирній території Донбасу. Насьогодні видано більш як 640 пакетів медикаментів.

Програма «Ліки дітям» була запущена в жовтні 2015 року. Мета – забезпечити дітей з Донбасу з важкими хронічними діагнозами спеціальними препаратами, які підходять винятково їм.

Видача тест-смужок і препаратів від Гуманітарного штабу здійснюється дітям у віці до 18 років з непідконтрольних територій, а також переселенцям на мирній території Донбасу. Отримати їх можна тільки в мирних аптеках Артемівська, Маріуполя та Краматорська Донецької області.

Заявки приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу 0800 509 001. Подробиці про те, хто і як може отримати медикаменти, – тут.