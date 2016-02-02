В Одесу доставлено 15 бійців, поранених в зоні АТО
09:00, 02 лютого 2016Новини регіонів
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В Одесу доставлено 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесу доставлено 15 бійців, поранених в зоні АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці у Facebook. Військовослужбовців доставили літаком з Дніпропетровська. З 15 осіб - двоє у важкому стані.
«15 людей... 2 важких», - написав Танцюра.
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Військовослужбовців на декількох машинах швидкої допомоги транспортували з аеродрому у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
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