В Одесу доставлено 15 бійців, поранених в зоні АТО

09:00, 02 лютого 2016
Новини регіонів
535

В Одесу доставлено 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці у Facebook. Військовослужбовців доставили літаком з Дніпропетровська. З 15 осіб - двоє у важкому стані.

«15 людей... 2 важких», - написав Танцюра.

Читайте такожУ Вінниці підписали меморандум про реалізацію медпроекта "Мольфар"

Військовослужбовців на декількох машинах швидкої допомоги транспортували з аеродрому у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter