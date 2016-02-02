У Львові та Харкові карантин через грип та ГРВІ продовжили до кінця тижня

У Львові, в зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ, карантин школах продовжили до 5 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб сьогодні під час брифінгу.

Він зазначив, що на території міста Львова перевищений епідемічний поріг.

«З 25 по 31 січня, піковий тиждень, зареєстрована найбільша кількість захворілих. Загалом, понад 9 тис. осіб, з них близько 50% - діти. Це найвищий рівень захворюваності, який був за січень. Таким чином, інтенсивний показник становив 119,9 при епідемічному порозі 108,8. Відповідно, було прийнято рішення про те, щоб продовжити призупинення навчального процесу в школах у зв’язку з високим рівнем захворюваності”, - зазначив Зуб.

Він також поінформував, що за минулу добу, 1 лютого, у місті зареєстровано 1900 випадків захворювання на грип та ГРВІ.

На сьогоднішній день в міських стаціонарах лікується 136 людей з пневмонією, з них 23 дитини, 7 людей у відділеннях реанімації, троє з них знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. За цей період вже виписано 85 людей, які перехворіли на пневмонію. Але поки що кількість госпіталізованих перевищує кількість виписаних.

Як повідомляв УНІАН, у Львові, в зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ, з 27 січня було призупинено навчання в школах та позашкільних закладах.

У Львівській області з початку епідсезону станом на 1 лютого зареєстровано 9 смертей від пандемічного грипу (штам А (N1H1)), з яких 5 - жителі міста Львів.

У школах Харкова продовжено карантин через ГРВІ та грип до особливого розпорядження міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні, 2 лютого, повідомила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

За її словами, на даний момент статистика захворюваності не дає можливості відновити навчальний процес, тому карантин у школах триватиме до особливого розпорядження міського голови.

У свою чергу головний санітарний лікар Харкова Ірина Зубкова додала, що в місті в цілому спостерігається зниження рівня захворюваності на ГРВІ та грип, в основному, у дорослих і дошкільнят, але серед дітей, які навчаються в школах, рівень захворюваності зростає.

"Кількість хворих дітей шкільного віку на четвертому тижні вище, ніж на третьому. Тому прийнято рішення поки не допускати школярів до занять в школах. Наприкінці тижня ми будемо збиратися і вирішувати питання відновлення навчального процесу з наступного тижня", - підкреслила Зубкова.

Вона повідомила, що фахівці моніторять ситуацію із захворюваністю на ГРВІ щодня. За 1 лютого в Харкові захворіло 563 людини, 82 з них – діти.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області з початку епідеміологічного періоду загинули від ускладнень грипу 11 осіб.