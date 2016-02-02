МОЗ виділить Черкаській області 12 млн грн для добудови обласного перинатального центру

Міністерство охорони здоров’я України найближчим часом виділить Черкаській області 12 млн грн необхідні для добудови обласного перинатального центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі сьогодні, 2 лютого, на прес-конференції в Черкасах.

За словами міністра, торік в Україні чотири області потребували добудови перинатальних центрів. Добудувати вдалося лише у Львівській області, де ситуація була найгострішою.

"Цього ж року добудова обласних перинатальних центрів є головним пріоритетом. Якщо ми хочемо проводити в країні реформи, то нам потрібна гарна перинатальна служба", - зазначив Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах спорудження обласного перинатального центру розпочалося в 2013 році, але після було призупинене в 2014 році через брак коштів.

У жовтні 2014 року готовність майбутнього перинатального центру, який працюватиме у складі обласної лікарні, оцінювалася на 80-90%. У будівлі потрібно закінчити оздоблювальні роботи, змонтувати систему водопостачання на кількох поверхах, встановити туалети, провести пусконалагоджувальні роботи технологічних приміщень, системи вентиляції та ліфтів, укомплектувати приміщення меблями.