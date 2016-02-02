У Києві спалах гепатиту А - серед студентів КПІ

Спалах захворювання вірусним гепатитом А зафіксований серед студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

Зазначається, що «захворіли шестеро людей, які жили у двох різних гуртожитках вузу - гуртожитку №4 та №10».

«У п'яти студентів діагностували вірусний гепатит А, жовтянична форма, середнього ступеня тяжкості, ще в одного - легкої», - повідомляють в Держсанепідслужбі м. Києва.

Читайте такожУ Львівській області 4 людини госпіталізовані з діагнозом "вірусний гепатит А"Захворювання було виявлено не відразу, перший випадок зафіксований ще 18 грудня минулого року, останній - 28 січня нинішнього. Всі хворі були госпіталізовані в інфекційні відділення столичних лікарень.

Також повідомляється, що «у всіх шістьох діагноз підтверджений лабораторно. Після кожного випадку захворювання контактних осіб обстежив лікар, усі вони направлені для медичного спостереження до студентської поліклініки НТУУ «КПІ».

«Після виявлення випадків захворювання фахівці відділення дезинфектології ГУ "Київський МЛЦ ДСЕС" на об'єктах проводили заключну дезінфекцію. Всього було відібрано 125 змивів на виявлення бактерій групи кишкової палички (70 змивів у гуртожитку №4, 25 змивів у гуртожитку №10 і 30 змивів в їдальні НТТУ «КПІ». Відібрані 4 зразка питної води на дослідження за мікробіологічними показниками (на наявність вірусу гепатиту А)», - зазначили в СЕС і додали: «До 8 лютого студенти НТУУ «КПІ» перебувають на зимових канікулах, проте епідеміологічне розслідування триває».