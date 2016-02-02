У 300 сіл на Донбасі доставили допомогу мобільні бригади волонтерів

Мирні мешканці 300 населених пунктів Донецької області в «сірій зоні» і віддалених районах на непідконтрольній території отримали допомогу від Штабу Ріната Ахметова. Штаб надає особливу увагу наданню допомоги жителям лінії зіткнення, де перебої з електрикою, немає продуктів харчування.

Один з останніх виїздів волонтерів – 4 села Мар'їнського району. Одні межують з непідконтрольною територією, в інших – багато переселенців. За один день роботи допомогу отримали 850 осіб в Парасковєєвці, Славному, Новомихайлівці, Степовому. «Рятуючись від обстрілу, люди переселялися в сусідні села по району, у багатьох немає роботи, на невеликі соцвиплати і гуманітарку виживають цілими сім'ями. Ми як і раніше допомагаємо найбільш соціально незахищеним. Найбільше серед них людей похилого віку», ‒ розповідає Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу.

Читайте такожШтаб Ахметова забезпечить інсулінозалежних дітей тест-смужками«Мобільні» волонтери Штабу Ахметова видавали допомогу у 9-ти районах Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення. Це – Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Мар'їнський, Амвросіївський, Шахтарський, Тельманівський, Новоазовський, Володарський райони, а також місто Дзержинськ і його селища-сателіти.

«За 8 місяців роботи ми склали для себе своєрідну «мобільну карту допомоги». Працюючи безпосередньо з людьми на місцях, наші волонтери можуть реально оцінити потреби і обстановку. Це ті села, де підтримка потрібна постійно. Протягом лютого наші бригади відвідають ще близько півсотні населених пунктів в 6 районах Донецької області», ‒ каже Євгенія Рзаєва.

Проект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Станом на 2 лютого 2016 року допомогу від мобільних бригад волонтерів Гуманітарного штабу отримали понад 87 тисяч осіб.