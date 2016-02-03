У Кіровограді через ГРВІ та грип подовжили канікули у школах
11:14, 03 лютого 2016Новини регіонів
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У Кіровограді вчетверте продовжили додаткові канікули у школах у зв’язку з епідемію грипу та ГРВІ у місті.
УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кіровоградської міської ради, згідно з наказом управління освіти навчальний процес призупинено в усіх школах міста до 5 лютого включно. Таким чином, навчальний процес у школах має відновитися з понеділка, 8 лютого.
На Кіровоградщині епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 61,5%.
Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді в зв’язку з збільшенням рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня оголошено додаткові канікули.
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