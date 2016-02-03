В Одеському національному медуніверситеті викрили схему незаконного збагачення його керівників
У жовтні 2015 року створили благодійний фонд, через який організували отримання готівки від лікарів університетських клінік.
Співробітники Служби безпеки України викрили схему незаконного збагачення керівників Одеського національного медичного університету.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, керівництво Одеського медуніверситету спільно з Інститутом стоматології Академії медичних наук України створило в жовтні 2015 року благодійний фонд, через який організувало отримання готівки від лікарів університетських клінік.
«Зловмисники встановили конкретні плани щомісячної здачі грошей з кожного стоматологічного крісла - 13 тис. грн і технічного працівника - 6,5 тис. грн. Щомісяця з трьох клінік медуніверситету на рахунок фонду протиправно надходило майже півмільйона гривень», - додали в прес-центрі.
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В даний час тривають обшуки за місцем проживання керівників клінік та інші невідкладні слідчі дії.