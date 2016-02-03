В Одеському національному медуніверситеті викрили схему незаконного збагачення його керівників

Співробітники Служби безпеки України викрили схему незаконного збагачення керівників Одеського національного медичного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, керівництво Одеського медуніверситету спільно з Інститутом стоматології Академії медичних наук України створило в жовтні 2015 року благодійний фонд, через який організувало отримання готівки від лікарів університетських клінік.

«Зловмисники встановили конкретні плани щомісячної здачі грошей з кожного стоматологічного крісла - 13 тис. грн і технічного працівника - 6,5 тис. грн. Щомісяця з трьох клінік медуніверситету на рахунок фонду протиправно надходило майже півмільйона гривень», - додали в прес-центрі.

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В даний час тривають обшуки за місцем проживання керівників клінік та інші невідкладні слідчі дії.