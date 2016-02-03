У столиці від грипу померло 37 людей

У столиці станом на 3 лютого від грипу померли 37 осіб.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, поінформували УНІАН у прес-службі Київради.

"З початку спалаху епідемії захворювання зареєстровано 37 летальних випадків від ускладнень, викликаних грипом типу А. У всіх випадках відзначено пізнє звернення хворих за медичною допомогою з моменту захворювання", - сказала Донченко.

Читайте такожВ Україні від грипу померли вже 185 людей - МОЗЗа даними Департаменту охорони здоров'я, станом на 3 лютого в медичних закладах на стаціонарному лікуванні перебуває 1059 пацієнтів, хворих на ГРВІ (742 людини) та грип (317 осіб, з них 31 знаходиться в реанімаційних відділеннях).

За минулу добу в столиці зареєстровано 5 704 тис. хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, за даними МОЗ, станом на 3 лютого від грипу померли 185 осіб.