У школах Чернігова карантин через епідемію грипу продовжено до 8 лютого

У школах Чернігова карантин через епідемію грипу продовжений вдруге - до понеділка, 8 лютого.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю міської ради, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання міського оперативного штабу для координації дій із запобігання поширенню захворювань на грип та ГРВІ на території Чернігова.

За інформацією начальника епідеміологічного відділу Чернігівського міського управління Держсанепідслужби в області Світлани Аландаренко, з 29 січня по 2 лютого в місті на грип та ГРВІ захворіли 3303 особи, з них 30,6% становлять діти до 17 років (1014 осіб).

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста, в порівнянні з аналогічним періодом минулого тижня, зменшився на 10,7%, що становить 114,3 на 10 тис. населення і перевищив тижневий епідпоріг на 11,08%, денний епідпоріг на 57,8%.

Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зменшилася серед всього населення на 10,8%, серед дітей до 17 років - на 60,3%.

Всього з початку епідемічного сезону захворіло на грип та ГРВІ понад 37 тис. жителів міста - це 12,8% населення Чернігова, в тому числі грип - більше 870 чернігівців. На грип та ГРВІ перехворіли 45% дітей до 17 років.

Читайте такожВ Україні від грипу померли вже 185 людей - МОЗВраховуючи стан захворюваності на грип та ГРВІ в місті Чернігові, додаткові канікули для чернігівських школярів на засіданні штабу вирішили продовжити до 8 лютого.

Заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради Ольга Малець зазначила, що ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Чернігові дещо поліпшується.

«Це показник того, що обмежувальні протиепідемічні заходи введені своєчасно і що вони результативні», - сказала вона.

Малець також додала, що всі медичні установи міста продовжують працювати в оперативному режимі 7 днів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові через епідемію грипу карантин у школах було оголошено, згідно з розпорядженням міського голови Владислава Атрошенка, з 25 січня, потім продовжено до 5 лютого.