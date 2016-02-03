Одеса просить у МОЗ вакцину проти туберкульозу - 60 тисяч доз вакцини БЦЖ

Одеська міськрада просить Міністерство охорони здоров'я України забезпечити місто вакциною проти туберкульозу та інших небезпечних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли сьогодні під час засідання сесії. За відповідне рішення проголосували 62 депутати (всього в Одеській міськраді 64 депутати).

Документ адресований прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, міністру охорони здоров'я Олександру Квіташвілі і парламентському комітету з питань охорони здоров'я.

Читайте такожУ США пройдуть КВ вакцини БЦЖ в лікуванні діабету 1 типу«В Одесі стрімко зростає рівень захворюваності на туберкульоз - він вже вдвічі перевищує середній показник по країні. В останні два роки дітей у віці від 4 до 8 років не щепили. 95% хворих дітей не були вакциновані», - йдеться у зверненні.

Міськрада просить забезпечити Одесу 60 тис. доз вакцини БЦЖ.

Наголошується, що також не проводиться вакцинація від таких захворювань, як дифтерія, кашлюк, паротит та кір.

Довідка УНІАН. БЦЖ - вакцина проти туберкульозу. Первинна вакцинація здорових дітей проводиться на 3-5 день життя, ревакцинація - у віці 7 років.