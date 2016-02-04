На Волині з початку епідсезону від грипу померло 8 осіб

У Волинській області з початку епідсезону від грипу померло 8 осіб, в тому числі 4-місячна дитина та лікар-лаборант Луцької міської клінічної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держсанепідслужби у Волинській області, епідемічний поріг в області перевищено в 2,5 рази. Перевищено епідемічні пороги в містах Луцьку на 43,1%, Луцькому, Горохівському, Камінь-Каширському, Ківерцівському, Ковельському, Любомльському, Старовижівському районах – більш як удвічі. Також за минулий тиждень перевищено епідемічні пороги в Любомльському, Любешівському, Шацькому та Іваничівському районах. Із початку епідсезону 2015-2016 років захворіло на грипоподібні інфекції та ГРВІ – майже 90 тис. осіб (7% від числа жителів області), з них більш як 50 тис. дітей до 17 років, або 22% дитячого населення. За цей же період госпіталізовано майже 3 тис. хворих, 70% з яких діти до 17 років.

За період епідсезону померло з підозрою на грип 8 осіб, у двох з них підтверджено вірусологічно пандемічний вірус А(H1N1). Лабораторією ДУ "Волинський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" з почату епідсезону проведено вірусологічних обстежень у 110 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. За результатами виділено від 13 хворих вірус грипу типу А(H1N1), який є домінуючим в епідсезоні 2015-2016 рр.

Як зазначається в повідомленні, у зв’язку з високим рівнем захворюваності тимчасово призупинене навчання в загальноосвітніх школах та в дошкільних навчальних закладах (всього 534 заклади, з них 395 шкіл, 115 дошкільних навчальних закладів та 24 позашкільні дитячі заклади) в містах Луцьк, Нововолинськ, Ковель та майже у всіх районах, окрім Рожищенського, Старовижівського та Любешівського. Проводиться моніторинг захворюваності в середніх навчальних закладах, ПТУ області. У жодному з них навчання не припинялося, так як відсоток хворих не перевищує 10-12%. У вищих навчальних закладах – канікули.

За даними четвертого тижня 2016 року захворіло на ГРВІ 15 730 осіб, що в 1,3 рази більше третього тижня. Протягом четвертого тижня госпіталізовано – 553 хворих (проти 366 за попередній тиждень), з них 315 (57%) – діти до 17 років. Кількість випадків тяжких гострих респіраторних інфекцій протягом четвертого тижня зросла більш як вдвічі (148 випадків проти 68).