У Черкасах викрито підпільну нарколабораторію

Як повідомили кореспонденту УНІАН прес-групі УСБУ в Черкаській області, під час спільної спецоперації з прокуратурою області у Черкасах затримали власника нарколабораторії та ще шістьох учасників злочинного угруповання.

Чоловік облаштував нарколабораторію в Черкасах, у будинку на території дачного кооперативу. Злочинці виготовляли психотропний наркотик амфетамін, який реалізовували на території Черкаської області.

Читайте такожВ Маріуполі ліквідовано нарколабораторію, в якій синтезували метамфетамін

Під час обшуків, проведених 3 лютого, правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, прекурсори, інгредієнти, хімічні компоненти та реактиви для виготовлення амфетаміну в лабораторних умовах. Співробітники спецслужби також виявили понад 10 кг наркотику, вартість якого на чорному ринку становить понад 2 млн грн.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.ї.