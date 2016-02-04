На Чернігівщині кількість померлих від пандемічного грипу зросла до 10 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради у Чернігівській облдержадміністрації повідомив головний державний санітарний лікар Чернігівської області Микола Донець.

За його інформацією, хворих на свинячий грип виявлено у 10 районах області та містах Ніжин, Прилуки і Чернігів. Цей вірус став причиною ускладнень, внаслідок яких в області померли вже 10 людей, віком від 29 до 78 років.

Медики підкреслюють, що померлі належали до групи медичного ризику захворювання на грип. Також мало місце пізнє звернення хворих (3 - 8 доба) за медичною допомогою від дня захворювання.

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«У всіх лабораторно підтверджено вірус грипу типу А(H1N1)», - констатував Донець. Він додав, що ніхто з померлих не був щеплений. Всього на Чернігівщині зробили профілактичні щеплення понад 230 людей (0,1%) населення області, у тому числі майже понад 150 дітей із дитячих будинків.

На сьогодні призупинено навчання у 600 навчальних закладах, у тому числі 80 дитячих садках майже у всіх районах області, окрім Прилуцького.

З початку епідсезону (1 жовтня) у Чернігівській області на грип та ГРВІ захворіли понад 90 тис. людей, у тому числі 53,3 тис. дітей. За останні три дні захворюваність знизилась до 44% вище епідпорогу. Найвищий показник зареєстровано у Чернігівському районі 259,7%, а найменший у Ріпкинському районі – 41,7%.

Медики очікують, що перша хвиля захворюваності на грип та ГРВІ за тиждень-другий піде на спад, натомість упродовж місяця варто очікувати нову хвилю епідемії, викликану вірусом грипу В. Рівень захворюваності прогнозується значно нижчий, а перебіг – легший. За прогнозами, у Чернігівській області за епідсезон захворіє майже 210 тис. населення.