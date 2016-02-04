У Києві лікарі фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ

Про це інформують у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Відповідно до отриманих даних, кількість госпіталізованих до стаціонарів м.Києва за добу 3 лютого дещо зменшилася. Так, на лікування поступило 119 пацієнтів, з них – 79 хворих на ГРВІ (33 дитини, 46 дорослих), 40 хворих на грип (1 дитина, 39 дорослих).

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Станом на 4 лютого в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 976 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них – 678 хворих на ГРВІ та 298 хворих на грип. З 298 хворих на грип у 107 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення захворювання. Із 298 хворих на грип 270 осіб отримують лікування в умовах відділень та 28 осіб перебувають у реанімаційних відділеннях.

Наразі у закладах охорони здоров’я 228 вільних ліжок (92 для дітей, 136 для дорослих), вільних апаратів ШВЛ (неінвазивних) для лікування ГРВІ та грипу: для дорослих – 14, для дітей – 2.

Зазначається, що згідно з інформацією Головного управління Держсанепідслужби, у м.Києві на 4-му тижні епідемічного сезону спостерігається перевищення епідемічного порогу захворюваності на 13,08%.

Як повідомлялось, за добу 25 січня захворіло 8 390 осіб, за 26 січня – 7 559, за 27 січня – 6 360, за 28 січня – 5 751, за 29 січня – 5 185, за 30 січня – 1 928, за 31 січня – 883, за 1 лютого – 7 017, за 2 лютого – 5 704.