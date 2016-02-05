В Одесу доставили 16 бійців, поранених в зоні АТО

В Одесу сьогодні доставили 16 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців – у важкому стані.

«Прибув борт! 16 хлопців...5 важких...», - написав Танцюра.

До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.