В Одесу доставили 16 бійців, поранених в зоні АТО
16:20, 05 лютого 2016Новини регіонів
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До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
До Одеси бійці доставлені літаком / Фото: УНІАН
В Одесу сьогодні доставили 16 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців – у важкому стані.
«Прибув борт! 16 хлопців...5 важких...», - написав Танцюра.
До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
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