У школах Чернігова карантин подовжено до 10 лютого

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю міської ради, відповідне рішення схвалено під час засідання оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ на території міста.

Начальник епідеміологічного відділу Чернігівського міського управління Держсанепідслужби Світлана Аландаренко повідомила, що з початку епідсезону у місті захворіли на грип та ГРВІ майже 40 тис. мешканців, або 13,5 % населення міста. Серед них 46,3 % - діти.

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За словами Аландаренко, показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста, порівняно з минулим тижнем, зменшився на 20%, проте у порівнянні з початком захворюваності – вищий на 147 %.

Рівень епідпорогу цього тижня перевищений на 102 %, наступного тижня прогнозується на рівні – 133 %.

Враховуючи стан захворюваності на грип та ГРВІ в місті Чернігові, члени оперативного штабу вирішили продовжити додаткові канікули для чернігівських школярів по 10 лютого.

Заступник міського голови Ольга Хоніч зазначила, що " із захворюваністю у місті ситуація все ще досить загрозлива. Штам вірусу дуже агресивний, тож заради збереження здоров'я та життя дітей варто продовжити канікули ще хоча б на 3 дні. Деяке зниження захворювань серед дітей від 5 до 17 років, хоч і незначне, свідчить про те, що введені обмежувальні заходи результативні", - прокоментувала вона.

Хоніч також наголосила, що всі відповідальні служби повинні далі продовжувати працювати у посиленому режимі, контролювати виконання обмежувальних протиепідемічних заходів, насамперед, стан здоров’я працівників підприємств та організацій, всі повинні дотримуватись маскового режиму.