У Кіровограді зафіксовано п'ятий випадок смерті від пандемічного грипу

Як повідомили УНІАН у Держсанепідслужбі в Кіровоградській області, за тиждень (1-7 лютого) за медичною допомогою звернулось 7468 жителів області, з них 4179 - дорослі та 3289 діти. До лікарень області госпіталізовано 714 хворих, з них дітей – 427.

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» серед обстежених хворих у 8 виявлені антигени вірусу грипу типу А(H1N1), у 12 хворих – інші респіраторні віруси: парагрипу - 7, РС-вірусу – 3, аденовірусу - 2. Захворюваність на ГРВІ та грип в цілому по області зменшилась на 19%, у т.ч. серед дітей на 21%, в першу чергу, за рахунок зниження захворюваності на адміністративних територіях де впродовж двох тижнів тривали обмежувальні протиепідемічні заходи у школах.

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Водночас, на 12 адмінтериторіях епідемічна ситуація з ГРВІ залишається неблагополучною: не відмічено зниження захворюваності та залишається перевищення епідпорогів більше ніж на 50%. Найгіршою є ситуація в Гайворонському, Добровеличівському, Знам’янському, Новоукраїнському, Новоархангельському, Онуфріївському, Ульяновському, Новомиргородському районах.

Як повідомляв УНІАН, у школах Кіровограда 8 лютого відновилося навчання, яке було призупинене з 18 січня у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Станом на 8 лютого в Україні зареєстровано 220 смертей від грипу.