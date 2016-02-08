В Житомирській області зафіксовано спалах АЧС

Як повідомляє офіційний сайт Житомирської облдержадміністрації, 6 лютого на території мисливського клубу ТОВ «КСК» в 58 кварталі Поташнянського лісництва Радомишльського лісгоспу Житомирської області було знайдено 7 трупів диких кабанів віком від 10 місяців до 5 років.

Від 4 голів був відібраний патматеріал та направлений у Київ у Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. У цей же день був отриманий позитивний результат на АЧС.

Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Радомишльській районній державній адміністрації, в окремих селах Радомишльського району з 7 лютого накладено карантин.

Визначено зону захисту радіусом 3 км, в яку ввійшло село Став-Слобода вказаного району. В даному населеному пункті поголів'я свиней відсутнє. Встановлюються ветеринарно-міліцейські пости при виїзді в село Став-Слобода.

Вживаються карантинні заходи: заборонено вивезення з зони захисту свиней, туш свиней, м’яса, продуктів та сировини з них інших відходів, які можуть бути фактором передачі або розповсюдження АЧС.

Також визначено зону спостереження радіусом 20 км, в яку ввійшли: Радомишльський район, частини Брусилівського, Коростишівського районів Житомирської області. В межах даної зони заборонено торгівлю живими свинями, м’ясом з них та іншими продуктами свинарства.

Працівники ветеринарної медицини району за участю органів місцевого самоврядування проводить подвірний обхід, проводиться роз’яснювальна робота із жителями району про небезпеку даного захворювання.

Довідка УНІАН. У 2015 році зареєстровано 40 випадків захворювання на АЧС у дев'яти областях України, з яких у Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській - 4, Рівненській та Одеській – по 2, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується тільки нагріванням до високих температур.