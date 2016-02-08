Штаб Ахметова відновив доставку їжі самотнім людям похилого віку в Донецьку

Сьогодні, 8 лютого, волонтери Штабу Ріната Ахметова відновлять доставку додому продуктових наборів людям похилого віку та інвалідам, які проживають в Донецьку та прилеглих містах. На маршрути виїхало 3 бригади в Донецьку і 3 – у Макіївці, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Нашими постійними партнерами по адресній доставці продуктів на непідконтрольній території були «Відповідальні громадяни». Оскільки вони в даний момент призупинили свою діяльність, ми зіткнулися з нестачею волонтерів. У Штабі Ріната Ахметова оперативно було прийнято рішення сформувати додаткові бригади і продовжити доставку продуктів», – прокоментувала ситуацію Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожГуманітарний штаб взяв під повний супровід 71 дорослого і 9 дітей Маріуполя, які потребували невідкладного лікуванняУ Донецьку і Макіївці бригади волонтерів будуть виїжджати на доставку щодня. До кінця тижня планується відновити виїзди в Торез, Сніжне та Шахтарськ.