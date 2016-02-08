У Черкаській області зменшується захворюваність на грип та ГРВІ

У Черкаській області протягом останнього тижня перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ зменшилося до 13,8% з 99% на позаминулому тижні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі Черкаської області, в області рівень захворюваності на грип поступово знижується, проте перевищення епідемічного порогу залишається на рівні 13,8%.

Епідемічний поріг перевищено в 10 з 20 районів області: Чорнобаївському, Золотоніському, Шполянському, Маньківському, Катеринопільському, Уманському, Черкаському, Смілянському, Городищенському, Тальнівському районах, а також у містах Черкаси – 4,5% і Ватутіне – 3,9%.

У Черкасах сьогодні знято карантин у школах, і учні шкіл та позашкільних закладів почали заняття. Вже з суботи, 13 лютого, учні почнуть наздоганяти шкільну програму в зв'язку з припиненням навчання з 19 січня через епідемію грипу в місті. Відпрацювання пропущеної шкільної програми по суботах триватиме до 1 травня, оскільки вже 5 травня у випускників розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання.

Завтра, 9 лютого, відновиться навчальний процес у школах міста Умань Черкаської області у зв'язку зі зниженням показника захворюваності на ГРВІ та грип. Школярі Умані перебували на вимушених канікулах з 18 січня.