В Одеському регіоні від пандемічного грипу померло 38 осіб, у Черкасах - 6 осіб

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, спричинених пандемічним грипом A(H1N1), збільшилася до 38 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ситуаційного центру з грипу, створеного при департаменті охорони здоров'я та соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації, за офіційними даними, станом на 8 лютого, у цілому від грипу з початку епідсезону померли 40 осіб, в тому числі двоє - від сезонного, інші - від пандемічного.

«З 40 летальних випадків 27 - в Одесі, інші - у районах області», - відзначили в прес-службі.

Водночас, як повідомили УНІАН в управлінні Державної санепідслужби в Одеській області, в Одесі за минулий тиждень рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 6,2% порівняно з позаминулим тижнем.

Зниження зареєстровано серед дорослого населення - на 19,7%, однак серед дітей віком до 17 років захворюваність зросла на 6,6%.

Загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ по області нижчий від епідемічного порогу на 40,7%. Перевищення епідемічного порогу відзначено лише у Білгород-Дністровському районі, у зв'язку з чим на цій території діють заходи оперативного плану по боротьбі з грипом.

За даними моніторингу вірусологічних досліджень, серед населення спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням А(H1N1)-пандемічний.

Летальні випадки від ускладнень грипу (пневмонія), лабораторно підтверджених як вірус А(H1N1)-пандемічний, зареєстровані серед дорослого населення у містах Одеса та Іллічівськ, районах області - Арцизькому, Березовському, Білгород-Дністровському, Біляївському, Миколаївському, Роздільнянському, Татарбунарському, Саратському, Болградському. «Усі випадки пов'язані з пізнім зверненням за медичною допомогою», - стверджують в управлінні.

У лікувально-профілактичних закладах області продовжують діяти обмежувальні заходи (масочний режим, заборона відвідування хворих у стаціонарах, посилення протиепідемічного режиму - вологе прибирання з дезинфікуючими засобами, провітрювання, ультрафіолетове опромінення).

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у школах Одеси знято карантин, який було введено з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі і області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А(H1N1).

В Україні з початку епідемічного сезону станом 8 лютого від грипу померли 220 осіб.

У Черкасах з початку епідеміологічного сезону через ускладнення від пандемічного грипу A(H1N1) померло 6 осіб.

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Черкаської міськради.

За інформацією державної санітарно-епідеміологічної служби Черкаської області, в області зареєстровано 4 лабораторно підтверджених летальних випадки від ускладнень пандемічного грипу А(H1N1). Випадки зафіксовані у місті Умань, у Маньківському, Тальнівському та Черкаському районах.

Загалом, у Черкаській області з початку епідсезону станом на 5 лютого захворіло понад 112 тис. осіб, що складає 9% від загальної кількості населення. З числа захворілих – понад 65 тис. дітей віком до 17 років (58%). Госпіталізовано 8874 особи (8% від числа захворілих), з них 5717 дітей (64%).