Сумщина: епідемпоріг щодо грипу та ГРВІ знизився до 25%

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, на 5-му тижні перевищення епідпорогу в області становило 25%, тоді як два тижні тому цей показник сягав свого максимуму і був перевищений у 2,3 раза, а тиждень тому – в 1,8 раза.

Загалом, в області, за оцінками медиків, наразі спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

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«Теперішня хвиля грипу стихає, проте пильність втрачати зарано: 40 хворих на грип у медзакладах області все ще перебувають у тяжкому стані. На кінець лютого – початок березня медики прогнозують чергову епідемію. Але друга хвиля гриппу буде легшою і не такою массовою», – зазначив Бутенко.

За його інформацією, на сьогодні в області в хворих вірусологічно підтверджено пандемічний вірус грипу А(H1N1) в 50-ти випадках.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині станом на 6 лютого кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 18 осіб, у тому числі 9 – вірусологічно підтверджені випадки грипу штаму А.