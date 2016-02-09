У Чернівецькій області кількість смертей від пандемічного грипу збільшилася до 12

У Чернівецькій області кількість смертей від пандемічного грипу А(Н1N1) збільшилася до 12.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні повідомила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

Медик зазначила, що люди померли внаслідок ускладнень грипу – пневмонії.

"Ще в 4 летальних випадках проводяться лабораторні дослідження для встановлення причини смерті", - повідомила Гопко.

Крім того, медик зазначила, що захворюваність на ГРВІ та грип на Буковині поступово знижується.

Разом з тим, прес-служба Чернівецької міськради повідомила, що протягом 5-7 лютого у Чернівцях 6 осіб захворіли на грип А(Н1N1), у 20 осіб виявили пневмонію, а 628 осіб звернулися до лікарні за медичною допомогою через ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 січня в Чернівецькій області медики підтвердили 9 випадків смерті від пандемічного грипу А(H1N1).