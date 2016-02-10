У двох районах Житомирської області подовжили карантин
Додаткові канікули через карантин у двох районах Житомирської області продовжили – до 10 та 12 лютого включно.
У двох із 23-х районах Житомирської області карантин продовжено / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, відповідне рішення схвалено владою області для запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ на території регіону.
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«У 133 навчальних закладах області продовжили карантин ще на тиждень»,- йдеться у повідомленні ОДА. Уточнюється, що у кількох районах - Черняхівському (до 10 лютого) та Житомирському (до 12 лютого включно) продовжено карантин, оскільки там ще фіксується перевищення епідпорогу. Тому для профілактики грипу і ГРВІ та недопущення їх поширення в області ще залишаються закритими на карантин 133 навчальні заклади.
Водночас в ОДА зазначили, що на п’ятому тижні 2016 року показник захворюваності у Житомирській області на 9% нижче епідемічного порогу. У зв’язку з тенденцією до зниження рівня захворюваності більшість навчальних закладів регіону з 8 лютого вже відновили свою роботу та розпочали навчання школярів.
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого цього року в Житомирській області карантин у школах через грип та ГРВІ повторно продовжили ще на тиждень. Станом 1 лютого у 602 навчальних закладах регіону карантин було продовжено до 3 ( Червоноармійському, Коростенському Коростишівському районах та місті Коростені) або 5 лютого ( у решті міст та районів).
4 лютого у школах Житомира канікули через епідемію грипу продовжено вдруге - до 13 лютого включно, навчання відновлять з понеділка, 15 лютого.
Станом на вчора, у Житомирі був зафіксований сьомий випадок смерті від ускладнень пандемічного грипу A(H1N1).