На Закарпатті оголошено штормове попередження - підвищиться рівень води в річках

У Закарпатській області оголошено штормове попередження з приводу сильних опадів у вигляді дощу і снігу та підвищення рівнів води у річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, ввечері 10 і вночі 11 лютого по області та м. Ужгороді очікуються сильні дощі, вночі 11 лютого - з переходом в сильний мокрий сніг та сніг.

Відповідно, 11 лютого на річках області буде відбуватися підвищення рівнів води на більшості річок на 0,5-1,5 м; в нижніх течіях р. Вужа – на 1,5-2 метри.

«На річці Тисі на ділянці Ст. Бичків - Хуст очікується підвищення на 2-2,5 м; в нижніх течіях р. Боржави - на 2-3 метри, можливі підтоплення сільгоспугідь окремих населених пунктів Іршавського району, автодороги Виноградово-Шаланки», - додали в УГСЧС.