Штаб Ахметова допоможе 3-річній дівчинці в комі з Дзержинська, яку побила матір

Штаб Ріната Ахметова допомагає з лікуванням 3-річній Вероніці з Дзержинська Донецької області, яка знаходиться в комі після побиття матір'ю. Зараз дівчинка в реанімації на штучній вентиляції легенів, у неї сильний струс головного мозку, численні гематоми, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

З проханням допомогти у лікуванні дівчинки у Штаб звернувся В'ячеслав Аброськін, керівник національної поліції в Донецькій області.

«Вже сьогодні ми доставимо в дзержинську лікарню необхідні Вероніці медикаменти, витратні матеріали, засоби гігієни та спеціальне харчування. Після рентгену виявилося, що дівчинку били неодноразово. У неї зрощені переломи ребер. Перевозити дитину зараз не можна, лікарі дуже стримані в прогнозах. Штаб Ріната Ахметова зробить все можливе, щоб допомогти дитині. Наші фахівці постійно перебувають на зв'язку з лікарями і готові надалі передавати необхідні ліки», ‒ розповіла Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожГуманітарний штаб взяв під повний супровід 71 дорослого і 9 дітей Маріуполя, які потребували невідкладного лікуванняВ дзержинському соціальному реабілітаційному центрі знаходяться 2 старших сестри Вероніки, 4 і 16 років. «Суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 33-річної «горе-матері» з Дзержинська, яка 7 лютого побила свою трирічну дочку. Після «виховання» дитина перебуває в комі, нетранспортабельна, лежить у реанімації міської лікарні. За словами лікарів, їй може допомогти тільки чудо. Прогнози дуже неоптимістичні. Двоє її старших сестер знаходяться в місцевому інтернаті. До цього випадку діти періодично ховалися від «буйної під градусом» материнської вдачі у бабусі, для якої зараз єдиний шанс забрати дітей додому, це оформити опіку», ‒ повідомив В'ячеслав Аброськін на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте такожДвом пораненим дітям проведуть складні операції з відновлення черепаВ Штабі Ахметова також стежать за ситуацією зі старшими дівчатами. «Зараз їхня доля залежить від готовності бабусі оформити опіку. Очевидно, що матір позбавлять батьківських прав. Ми зі свого боку готові допомогти дітям знайти нову сім'ю», ‒ прокоментувала Дар'я Касьянова, керівник проекту «Сирітству-Ні!» Гуманітарного штабу.