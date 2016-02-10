У Києві від грипу померли 48 осіб.

Про це повідомляє Головне управління Державної санепідслужби в Києві.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, з початку епідсезону від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 48 осіб, в тому числі за 5-й тиждень року – 11 осіб, за 3 дні поточного тижня – 4 особи. Всі померлі дорослі.

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За 3 дні поточного - 6 тижня (7-9 лютого) у столиці захворіло 10040 осіб, що на 26,2% нижче аналогічного періоду попереднього – 5 тижня, поінформували у СЕС, додавши, що зниження захворюваності відмічається серед усіх вікових категорій населення.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні станом на 10 лютого від грипу померли 253 людини. При цьому в повідомленні міністерства зазначалося, що у Києві зареєстровано 29 смертей від грипу.