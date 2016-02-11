У Житомирі зафіксовано восьмий випадок смерті від грипу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, станом на 10 лютого за минулу добу на ГРИП та ГРВІ захворіли 29 людей, 25 з яких – діти. Від ускладнень грипу помер чоловік 1979 року народження. Перевіряється наявність у нього вірусу A (H1N1).

За даними офіційного сайту Житомирської облдержадміністрації, за останню добу в області на ГРВІ та грип захворіло 1837 осіб, із них дітей – 923, дорослих – 914, вагітних жінок – 7. Показник захворюваності становить 85,5 на 10 тисяч населення, що на 9% нижче епідемічного порогу. Станом на 9 лютого, в області залишається призупиненим навчання в 157 навчальних закладах, у тому числі в 123 школах та 34 дитячих дошкільних закладах.

Читайте такожУ Києві від грипу померли 48 осіб

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 лютого у Житомирі від грипу померло 7 осіб - повідомлялося на сайті міської ради. 4 лютого у школах Житомира канікули через епідемію грипу продовжено вдруге - до 13 лютого включно, навчання відновлять з понеділка, 15 лютого.