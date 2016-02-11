На Закарпатті поліція виявила нарколабораторію у багатоповерхівці

В Мукачеві Закарпатської області поліція виявила наркотичну лабораторію в квартирі багатоквартирного будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління національної поліції України в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, найбільшу з початку року нарколабораторію знешкодили вчора, 10 лютого.

«В орендованій 2-кімнатній квартирі в 9-поверхівці в мікрорайоні Росвигово в м. Мукачеві поліцейські виявили спеціально обладнану нарколабораторію для вирощування марихуани штучного походження, яку наркомани називають «гідропоніка» або «шишки», - уточнили у відділі комунікації.

За даними поліції, у горщиках для квітів росли 37 рослин конопель, які вже майже дозріли. «Через два тижні мав бути нарковрожай - близько 5 кг висушеної марихуани, за яку на «чорному ринку» можна було вторгувати майже 600 тисяч гривень! Адже один грам «гідропоніки» серед наркоманів йде за 120-150 гривень», - додали в поліції.

Як з’ясували працівники обласного управління кримінальної поліції, заправляв наркобізнесом 38-річний мукачівець, відомий в певних колах на прізвисько Луї, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

«Луї винайняв у жовтні минулого року 2-кімнатне помешкання в мікрорайоні Росвигово в Мукачеві, одну кімнату обладнав під нарколабораторію. Чоловік обклеїв кімнату спеціальною термоплівкою, встановив лампи обігріву та освітлювання, вентилятор, датчики температури та вологості. Налагодив систему живлення рослин водою і міндобривами. Як потім пояснить поліцейським сам Луї, все це він вичитав по Інтернету», - уточнили у відділі комунікації.

Читайте такожУ Маріуполі ліквідовано нарколабораторію, в якій синтезували метамфетамінЗа даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (Незаконне вирощування конопель). Рослини й обладнання вилучено й направлено на експертизу. Щодо наркоділка вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідство також повинно встановити можливих спільників зловмисника.