У Сумській області кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 23 осіб

У Сумській області, станом на 10 лютого, кількість померлих від вірусної пневмонії зросла до 23 осіб, у тому числі 10 – вірусологічно підтверджені випадки пандемічного грипу штаму А.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його інформацією, 6 хворих померли в Конотопському районі, 5 – у місті Суми, 3 – в Сумському районі, по 2 – у Буринському та Лебединському районах, по 1 – у Тростянецькому, Білопільському, Недригайлівському районах, а також містах Шостка і Ромни.

Читайте такожСумщина: епідпоріг з грипу та ГРВІ знизився до 25%Як повідомляв УНІАН, станом на 6 лютого, у Сумській області смертність від вірусної пневмонії становила 18 випадків, в т. ч. 9 випадків вірусологічно підтверджені.