Київрада затвердила трирічну програму "Діти. Сім’я. Столиця"

Київрада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки з обсягом фінансування 160 млн 865 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 93 із 111 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Із загальної суми фінансування кошти бюджету Києва становлять близько 150 млн грн. Передбачається залучити також кошти інвесторів та партнерів.

Як повідомлялось на засіданні, на сьогоднішній день у Києві на обліку перебуває 2 383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 239 продовжують перебувати поза сімейним оточенням. Загалом на обліку центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебували 11 857 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, де виховується 17 341 дитина. 691 сім'я була знята з соціального супроводу з позитивним результатом, у зв'язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин.

Крім того, на обліку Служби у стравах дітей та сім'ї перебуває 588 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. До даної категорії віднесено нову соціальну групу - діти, переміщені із зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій.

Відтак, на своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, соціально-правовий захист дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, програма передбачає фінансування на наступні три роки у розмірі 6 млн грн, а для надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а також на соціальне інспектування та соціальний їх супровід - 16,3 млн грн.

Також програмою передбачено видатки в сумі 13,2 млн грн на забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Програма передбачає і постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, протидію насильства в сім'ї та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю; безпосереднє надання підтримуючих соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми; проведення рекламної кампанії та роз'яснювальної роботи, направленої на формування у населення активної громадянської позиції.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко також підкреслила, цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця» передбачає протягом трьох років охопити сімейними формами виховання максимальну кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, створити 10 патронатних сімей, 3 дитячі будинки сімейного типу.