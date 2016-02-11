У Києві від грипу померли 49 осіб

У Києві станом на 11 лютого від грипу померли 49 осіб.

Про це повідомляє Головне управління Державної санепідслужби в Києві.

«З початку епідсезону (на 11.02.2016) від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 49 осіб, у т. ч. за 5-й тиждень – 11 осіб, за 4 дні поточного тижня - 5 – всі померлі дорослі. У 29 випадках встановлено грип А», - йдеться в повідомленні.

За даними СЕС, за 4 дні поточного, 6-го, тижня захворіли 13 991 тис. осіб, що на 24,8% нижче аналогічного періоду попереднього, 5-го тижня. Зниження захворюваності відзначається серед усіх вікових категорій населення. Школярі становлять 16,7% від усіх захворілих.

В Києві за 5 тиждень (31 січня – 6 лютого) зареєстровано 28 459 тис. хворих, що на 20,9% нижче аналогічного періоду попереднього тижня.

Показник захворюваності на 10 тисяч населення міста становить 98,6 і нижчий епідемічного порогу для даного тижня на 18,5%, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні за станом на 11 лютого від грипу померло 260 людей. При цьому по Києву у міністерстві повідомляли про 30 померлих.