Тернопільський центр ДержCЕС отримає 110 тис для діагностики грипу та ГРВІ

Тернопільський лабораторний центр Держсанепідслужби отримає 110 тис. грн з резервного фонду області для забезпечення діагностики грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови ОДА Івана Крисака.

Під час засідання директор обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Степан Дністрян повідомив, що через брак коштів "заморожений" матеріал від 93 хворих.

Відтак члени комісії прийняли рішення про виділення 110 тис. грн з обласного резервного фонду для придбання витратних матеріалів та засобів з проведення лабораторної діагностики грипу та ГРВІ, необхідних для здійснення запобіжних заходів масового захворювання людей на інфекційні хвороби.

Дністрян також повідомив, що станом на сьогодні епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області є нестійкою.

Читайте такожВолинь готова виділити кошти на профілактику та лікування грипу«Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення області становить 75,6 випадки на 10 тис. населення при епідпорозі 46,6 випадки. Перевищено епідпоріг на 16 адміністративних територіях. Госпіталізовано за останній тиждень 652 особи. Загалом, на Тернопільщині захворіло на грип та ГРВІ 73 242 особи», – повідомив директор обласного лабораторного центру.

Пандемічний грип лабораторно підтверджено у 37 жителів області, в тому числі в двох померлих з діагнозом позалікарняна двостороння пневмонія.