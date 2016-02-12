У столиці перевірили, як магазини і ресторани дотримуються протиепідемічних заходів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва, який спільно з працівниками Держсанепідслужби проводить систематичні рейди з перевірки дотримання протиепідемічних заходів.

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Так, за даними Департаменту, всього перевірили 452 заклади торгівлі, 195 закладів ресторанного обслуговування, 67 підприємств побутового обслуговування, 19 підприємств ринкової мережі та 22 промислових підприємства тощо.

Під час перевірок виявлено, що 581 підприємство використовує засоби індивідуального захисту, у тому числі й медичні маски стовідсотково, 58 підприємств – частково, а 137 підприємств взагалі їх не використовують. Під час перевірок також було виявлено факти, коли засоби індивідуальної гігієни наявні в обслуговуючого персоналу, але вони не використовуються за призначенням, йдеться в повідомленні.

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«Нам важливо, щоб кияни відвідували людні місця без ризику заразитися там застудою чи грипом. Саме тому робота триватиме, і ми дуже сподіваємося на розуміння з боку підприємців», – підкреслив керівник Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня в столиці розпочали роботу мобільні групи для перевірки дотримання на підприємствах протиепідемічних заходів із запобігання грипу.

За даними СЕС, у Києві станом на 11 лютого від грипу померли 49 осіб.