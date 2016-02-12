У Чернігівській області кількість летальних випадків від ускладнень грипу зросла до 12.

Як повідомили УНІАН в управлінні Держсанепідслужби у Чернігівській області, 2 смерті сталися у Ніжині, по одному летальному випадку зафіксовано у Ніжинському та Чернігівському районах, найбільше - 8 - людей від ускладнень грипу померли у Чернігові. Майже в усіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою, хворі належали до груп медичного ризику та не були вакциновані.

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Загалом в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорігу на 32%.

Зокрема, 11 лютого в регіоні на грип та ГРВІ захворіло 1313 осіб, з них 520 дітей (39,6%), госпіталізовано 58 хворих, у тому числі 32 дітей. Зареєстровано 104 випадки захворювання на грип в 3 районах та 3 містах.

У Чернігові, який є опорною базою Центру грипу та ГРВІ, захворіло 410 осіб, з них дітей - 119 (29%), захворюваність нижче епідпорогу на 26%.

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У Держсанепідслужби зазначають, що друга хвиля епідемії очікується у Чернігівській області наприкінці лютого - на початку березня. За оцінками медиків, це буде грип типу В/Фукет та грип А-Швейцарія (Н3N2), які менш небезпечні, ніж тип А(H1N1).

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в усіх навчальних закладах області відновлено навчання після карантину.